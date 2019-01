Jorge Lorenzo, operado de la muñeca izquierda, se pierde los test de Sepang

El piloto español Jorge Lorenzo se sometió este lunes a una operación de una fractura del escafoides en la muñeca izquierda, y ha decidido que no estará presente en los entrenamientos de pretemporada de Sepang (Malasia), del 6 al 8 de febrero, para centrarse en su recuperación, informa el equipo Repsol Honda.

Surgery done ✔️👍🏻 Time to recover and come back stronger. pic.twitter.com/qOoPQLnqWm