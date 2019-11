Jorge Lorenzo anuncia su retirada: "Este domingo será mi última carrera en MotoGP, me retiro como piloto profesional"

Jorge Lorenzo ha dicho adiós. El mallorquín, tricampeón del mundo de MotoGP (2010, 2012 y 2105)) y dos veces campeón en 250 cc (2006 y 2007), ha anunciado visiblemente emocionado su retirada del motociclismo.

"Siempre he creído que hay cuatro días que son importantes para la vida de un piloto. Cuando debutas en el Mundial, cuando ganas tu primera carrera, cuando ganas tu primer Mundial, algo que no todos pueden conseguir y que yo y muchos hemos conseguido, y el cuarto es cuando anuncias tu retirada. Este día ha llegado para mí y estoy aquí para anunciar que este domingo será mi última carrera en MotoGP y que me retiro como piloto profesional", explicó Lorenzo.

"No fui capaz de encontrar la motivación ni la paciencia"

"Todo comenzó cuando tenía tres años. Las personas que han trabajado conmigo saben la energía e intensidad que siempre he depositado en mi deporte. Ser tan perfeccionista requiere mucha dedicación", explicó Lorenzo.

"Desafortunadamente llegaron las lesiones y no fui capaz de estar en unas condiciones normales como para ser competitivo. Lo cierto es que luego no fui capaz de encontrar la motivación ni la paciencia. Me encanta pilotar, me encanta la competición y este deporte pero por encima de todo me gusta ganar. Me di cuenta que esto no era posible a corto plazo, con Honda", aseguró Lorenzo.

"Honda y Jorge Lorenzo no pueden luchar solo por entrar en los puntos..."

"He defraudado a Alberto Puig y he defraudado a Honda, pero pienso que esta es la mejor decisión para mí y para el equipo. Honda y Jorge Lorenzo no pueden luchar solo por entrar en los puntos... Somos dos ganadores y siempre necesitamos luchar para ganar", indicó Lorenzo.

"Aprovecho la oportunidad para darle las gracias a toda la gente que me ha ayudado, sobre todo a Carmelo Ezpeleta y Dorna, por el buen trato que siempre me han ofrecido. Y a las marcas que han confiado en mí", agradeció Lorenzo.

"Por supuesto, también gracias a mi madre, por darme a luz, y a mi padre por transmitirme tanto amor por la moto... Y a todos mis aficionados y a los de este deporte. Eso es todo. Gracias a todos. Ha sido un placer trabajar con vosotros. Os deseo lo mejor en lo profesional y en lo personal", concluyó el mallorquín.