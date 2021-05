Hamilton vuelve a ganar la batalla a Verstappen en el GP de España, Sainz 7º y Alonso 17º

Otra vez Hamilton y otra vez Mercedes. Esta dupla está en sintonía más que nunca y ha vuelto a imponerse a Red Bull en Montmeló con una estrategia que ha salido a la perfección. Hamilton ha ganado su tercera carrera de la temporada, su 5º seguida en Montmeló y sigue afianzando su liderato en el Mundial de Fórmula 1.

La historia sigue repitiéndose, carrera tras carrera Hamilton supera a Vertsappen. Esta vez fue más complicado que nunca, el holandés pasó a Hamilton en la primera vuelta y lideró el GP hasta las últimas 5 vueltas, donde Hamilton con mucho más ritmo y gomas nuevas le pasó para la desesperación de Verstappen.

El piloto inglés estuvo por detrás durante toda la carrera y esta vez entró en acción la estrategia de Mercedes, que siempre o casi siempre acaba dando sus frutos. Cuando Hamilton no puede ganar por sí solo en pista aparece su equipo y le pone la victoria en bandeja. La escudería decidió que Hamilton parara a falta de 24 vueltas e intentara cazar al holandés, que estaba a más de 20 segundos pero con gomas más viejas.

Hamilton apretó y apretó como si no hubiera un mañana, con el cuchillo entre los dientes, y vuelta tras vuelta reducía la diferencia con el Red Bull, hasta que llegó a su altura a falta de 5 vueltas, le pasó y terminó primero. Así de fácil. Coser y cantar para el inglés, que es más líder que nunca.

Sainz correcto y Alonso sin ritmo

Carlos Sainz no tuvo su mejor carrera, le faltó ritmo y no tuvo suerte, pero terminó 7º, un puesto por detrás del que empezó y sigue sumando puntos, aunque su compañero Leclerc fue 4º y eso seguro que no le gusta al madrileño.

El que tuvo muchos problemas fue Fernando Alonso, que como bien dijo antes de la carrera, tenía que hacer una gran primera vuelta para situarse en una posición cómoda, ya que en este circuito es casi imposible adelantar, pero no la consiguió.

El asturiano no obró milagros en la salida y no hizo más que intentar aguantar su 10º posición ante las acometidas de Stroll, Gasly, Russell... Su Alpine no tuvo ritmo y terminó perdiendo la posición de puntos a falta de 5 vueltas, ahí le pasaron 3 coches como un avión y terminó parando en boxes para acabar 17º.