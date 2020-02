Fernando Alonso: "Lo último que soy es egoísta... ¿que he rendido mejor que mis compañeros? No puedo pedir perdón por eso"

Más información Sale a la luz el momento del accidente de Fernando Alonso en el Dakar desde dentro del coche

Fernando Alonso mostró su lado más sincero en una entrevista concedida a 'F1 Racing'. En ella, el asturiano asegura que se ha mentido mucho sobre su trayectoria: "Se ha mentido sobre mi trayectoria, se han dicho cosas que no eran verdad", asegura el bicampeón del mundo de Fórmula 1.

Sobre su fama de egoísta

"Cuando me uno a un proyecto, me comprometo al 100% con ese equipo, dedico mi vida a ese equipo y a esas personas y ellos lo aprecian. Lo último que soy es egoísta. ¿Que he rendido mejor que mis compañeros de equipo? No puedo pedir perdón por eso", dice Alonso, que va aún más allá.

"Escuché a la gente decir que fui egoísta en mi carrera, pero en Ferrari y en otros equipos solía compartir mis bonus con mis mecánicos. Pensaba que si conseguíamos un podio o una victoria, no era sólo por mí sino por el trabajo del equipo, así que si ganaba 27.000 euros, los compartía con mi equipo".

"¡Motor GP2!"

El asturiano ha hablado también de su episodio durante el GP de Japón de 2015, y sus ya famosas palabras de "GP2 engine, GP2". Alonso ha querido disculparse y reconoce que fue la frustación la que le llevó a decirlo.

"Lo dije por frustración y quizás no debí haberlo dicho, pero no lo dije para las televisiones o en una rueda de prensa. Estaba hablando con mi ingeniero en una conversación privada. Se suponía que no iba a ser pública, pero el motor era muy malo. El primer año en Jerez, en cuatro días completamos siete vueltas", reconoce el piloto, que dice alegrarse con los buenos resultados de Honda.