Fernando Alonso llama hipócrita a Lewis Hamilton por su veganismo: "No puede decir que no come carne"

Fernando Alonso ha presentado esta semana la nueva colección de Kimoa, su marca de ropa fabricada con plástico reciclado. En dicho evento, el piloto español conestó al mensaje que lanzó Lewis Hamilton en su cuenta de Instagram en el que llamaba a sus seguidores a hacerse veganos y cuidar del planeta.

"Mis hábitos alimenticios o mis ideas las haría para mí. Nunca lanzaría el mensaje que lanzó Lewis por ejemplo. No puedes lanzar un mensaje y luego hacer lo contrario el día siguiente. Todos sabemos el estilo de vida que puede llevar él o que puedo llevar yo. Los pilotos de Fórmula 1 cogemos 200 aviones al año y luego no puedes decir que no comes carne", reflexiona el español.

El bicampeón de Fórmula 1 cree que hay mejores formas de ayudar al planeta: "Yo creo que acciones como las de hoy o los plásticos en el océano, las imágenes que vemos, el donar íntegramente todos los beneficios de una colección o de una subasta o de lo que sea para organizaciones aporta bastante más que todo lo que podamos decir", dijo en unas declaraciones que recoge la Cadena Cope.

Iba a "renunciar a todo"

Hamilton, que va camino de su sexto Mundial de Fórmula 1, ha estado muy activo en los últimos tiempos a favor del veganismo. El británico lanzó un restaurante de hamburguesas veganas en Londres el pasado septiembre y ha utilizado su fama en Instagram para difundir su mensaje.

De hecho, el piloto de 34 empleó hace poco esta plataforma para lanzar un mensaje que preocupó a sus seguidores después de una publicación en la que sugería que sentía ganas de "renunciar a todo".