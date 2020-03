Fernando Alonso, sobre el confinamiento por el coronavirus: "Creo que vamos a estar muchas semanas así, no será cosa de diez días"

Fernando Alonso ha mantenido una interesante videollamada con el exploto brasileño Rubens Barrichello, en la que el asturiano se ha mostrado pesimista respecto a la evolución de la lucha contra el coronavirus.

"Creo que es el momento de quedarse en casa, tenemos que estar en casa un tiempo y después todo habrá pasado, pero creo que vamos a estar muchas semanas así, no será cosa de diez días. Ahora somos todos iguales, tenemos que estar en casa y hacer todo lo posible por superar esto. Creo que otros países pueden aprender del ejemplo de China, de lo que pasó en Italia, en España para tomar medidas porque cuanto antes se ataje el problema antes se acabará con todo esto", explicó Alonso.

El asturiano ha desvelado cómo pasa el asilamiento por el COVID-19.

"Llevo 12 días en casa y yo estoy bien. Después de tantos viajes, no está mal parar un poco y estar en casa. Tengo algo de jardín y espacio, así que no me puedo quejar. Soy un privilegiado por tener estas comodidades. Estoy rezando para que esto se pase pronto y vuelva la normalidad", explicó Alonso.

"Tengo un pequeño gimnasio en casa, con cinta de correr y elíptica y además tengo pesas. Cada día busco una hora u hora y media para entrenar. Me lo pongo a mí mismo como obligación. Me pongo la cinta en el garaje y me abro la puerta para ver un poco de sol y sentir que estoy al aire libre", indicó el piloto asturiano.