Fernando Alonso, contra la gestión del Gobierno por el coronavirus: "No se pillan los dedos ni queriendo"

Fernando Alonso se ha pronunciado en su cuenta de Instagram y ha arremetido contra las medidas que el Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, está adoptando en plena crisis mundial del coronavirus-

"Me quedo de piedra. Que reaccionaremos según evolucione la emergencia sanitaria. ¿Va a ser diferente en España? Que evite salir a la calle la gente con síntomas. ¿Y los demás qué? ¿Al parque o los bares? Que cada Comunidad Autónoma decida. No se pillan los dedos ni queriendo", dice el piloto español.

"Seguimos por detrás de otros países en cuanto a medidas, muchas a medias...", asegura Fernando Alonso.

El asturiano pide a todos los ciudadanos que actúen con responsabilidad ante la emergencia sanitaria: "Necesitaremos una responsabilidad individual, no podemos colapsar el servicio sanitario, no es sólo por no enfermar, es por no contagiar. Responsabilidad cada uno en su ámbito y su entorno. No es un tema personal, es un trabajo de equipo. De todos".