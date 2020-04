Fernando Alonso, a Carlos Sainz: "Fuiste el primero en convencerme para ir al Dakar"

Fernando Alonso está convirtiendo en un tradición diaria durante el confinamiento por el coronavirus sus conversaciones por Instagram.

En la última, mantenida este jueves, el asturiano tuvo un invitado de lujo: Carlos Sainz, flamante ganador del Dakar 2020. Y durante la misma todos los seguidores del bicampeón del mundo se han podido enterar que fue Carlos Sainz quien convenció a Fernando Alonso para disputar el Dakar.

"A ver, ¿quién fue el primero que te animó a hacer el Dakar? Dilo ahora", le preguntó entre risas Carlos Sainz.

"Fue en Brasil, en Interlagos, no recuerdo si en 2017 o en 2018. Ahí empecé a hacerte preguntas sobre el Dakar: que si cuántos días, que si las salidas... Me dijiste que lo podía hacer bien, que igual que con los rallies es imposible, que era muy divertido y apetecible. Sí, tú fuiste el primero", reconoció Alonso.

Durante la animada charla, Alonso preguntó a Sainz si volverá el año que vienen a defender su corona en Arabia Saudí.

"El año que viene me gustaría volver a defender ese primer puesto. Después del rally, había una lista, pequeña, de cosas a mejorar y el equipo se puso a trabajar. No tengo firmado nada. Con esta situación hay incertidumbre", aseguró Carlos Sainz.

Fernando Alonso también reconoció que le gustaría volver al Dakar, aunque no sabe si será en 2021.

"Si no es este año, me gustaría volver a hacerlo. Ya conozco la mecánica. Me gustaría no tirar por la borda ese trabajo, pero no sé si será el año que viene”, explicó Fernando Alonso.