Ivan Cruz, exmanager de Buggyra Racing, cree que se infectó por coronavirus en el Dakar: "Los médicos me miraban y no sabían lo que me pasaba"

¿Pudo salir el paciente cero de coronavirus en España del Dakar 2020? Muchos pilotos, como ha revelado Carlos Sainz, se pudieron infectar por COVID-19 en enero en Arabia Saudí. Una teoría que corrobora Ivan Cruz, exmanager de Buggyra Racing.

Y es que Cruz está convencido de que se infectó por coronavirus durante el Dakar 2020.

"Sabiendo lo débil que estuve, no me extraña nada que la gente se muera si se contagia por coronavirus. Tenía tanta fiebre que llegué a tener alucinaciones. Pensé: '¡quítate ropa y como sigas teniendo tanta fiebre, vas a tener un infarto cerebral!'", asegura Cruz a Antena 3 Deportes.

Los médicos no tenían un diagnóstico para saber qué le pasaba

"Vi que me miraban, pero no sabían lo que me pasaba. Querían ingresarme en un hospital, pero… ¿tres semanas durmiendo en una caravana en el Dakar? Les dije: 'me voy a mi casa'", asegura Cruz.

¿Qué ocurrió realmente durante el Dakar? Cruz asegura que hubo mucha gente con tos y tendida en camillas.

"Había gente enferma y tosiendo, incluso en camillas. El día que comenzaba el Dakar vivieron unas 30 personas de China y es probable que alguno de ellos estuviese enfermo", afirma Cruz.

Por esta razón, convencido de haberse infectado, decidió no acercarse a Carlos Sainz y animarle desde la distancia.

"Yo estaba a dos o tres metros de Carlos Sainz. Quería decirle: 'tío, mañana ganas. ‘Danos una alegría’. Pero pensé: ‘no te acerques a este hombre porque sólo falta que le contagies y mañana pierda el Dakar'", cuenta Cruz.