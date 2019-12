El duro entrenamiento de Carlos Sainz de cara al Dakar 2020

Carlos Sainz se prepara en Madrid para intentar ganar su tercer Dakar. El piloto madrileño se está sometiendo a duros entrenamientos en el gimnasio para lograr su ansiado objetivo.

Los entrenamientos del bicampeón de esta mítica carrera se están centrando en potenciar brazos, piernas y cuellos. Tres partes del cuerpo que necesitan mucha fuerza en esta exigente prueba.

Sainz tendrá rivales de mucho prestigio durante la primera edición de la prueba en el desierto de Arabia Saudí. Entre ellos destaca Fernando Alonso. El asturiano también está entrenando duramente para su primera experiencia en este rally.

La visión de Carlos Sainz acerca del Dakar 2020

Carlos Sainz será el piloto más veterano de todos los que tomen la salida en esta edición del Dakar. "Me he ganado el derecho a estar aquí y a disfrutar hasta que diga basta. Me siento orgullo de seguir compitiendo y de haber sido el piloto más veterano en ganar esta prueba.", ha dicho en una entrevista.

"Para este Dakar esperamos pasar muchas horas en el coche, con dos etapas cuyas especiales serán de más 500 kilómetros y cinco con más de 400 km, sin altura, pero con calor. Así que, en función de todo eso, hemos definido el tipo de entrenamiento”, dijo sobre la primera edición del Rally en Arabia Saudí.