Alonso sigue sin brillar en Austria, 6º en la qualy al sprint: Sainz 5º en otro paseo de Verstappen

6º puesto para Fernando Alonso en la 'miniqualy' de la sprint (hoy a las 16:30), el asturiano no sufrió para entrar en la última S3 pero volvió a verse superado por los Red Bull, Ferrari e incluso un McLaren y un Haas. Sainz empezó con problemas y terminó 5º en otro paseo de Red Bull.

La Q1 de la sprint, o 'shoothout', arrancó con una pista húmeda que mejoraba a medida que pasaban los minutos. En la qualy de hoy todo iba a ser un visto y no visto, los pilotos tenían 11 minutos para evitar caer entre los 5 eliminados. Y si a eso le sumamos la inestabilidad del trazado la confusión era total.

Hamilton cae en la 'S1'

Los mejores tiempos iban a llegar en la última vuelta de la sesión. Pronto llegaron los problemas para Sainz, que se perdió 10 de los 11 minutos de la Q1 por un problema en los frenos. Salió a falta de algo más de 1 minuto y solo tuvo tiempo para una vuelta que clavó a la perfección consiguiendo así el mejor tiempo de la primera sesión. Salvó los muebles cual maestro. Cayeron Sargeant, Bottas, Piastri, Zhou y Hamilton (saldrá 18º en la sprint), la gran sorpresa del arranque mañanero en Austria. Alonso se metió sin problemas.

Russell completó la tragedia de Mercedes

10 minutos de 'shoothout 2', el reciente infierno de Checo. ¿Pasaría el mexicano? Esta vez sí, y sin sustos de ningún tipo. Y como no hay sesión sin sorpresas... Russell completó el mal día de Mercedes con otro problema mecánico, el británico no pudo ni salir a pista confirmando así la ausencia de pilotos de la escudería en el top 14 de la qualy al sprint. Además de George, Tsunoda, Albon, Gasly y De Vries no pasaron a la 'S3'. Y estamos acostumbrados pero otra vez los dos pilotos españoles lucharían por la 'pole'.

Paseo de Red Bull, despertar de Checo e incógnita con Aston

Red Bull ocupó las dos primeras posiciones sin despeinarse, ni se echó a sudar Max, esta vez secundado por su compañero Checo. Norris volvió a colarse muy arriba (3º) y Hulkenberg 4º. Sigue sin destacar Aston Martin, por lo menos a una vuelta, en carrera sí se espera que vayan para arriba pero no tendrá fácil remontar Alonso (6º) ni Stroll 7º. Hoy a las 16:30 la segunda sprint del año, puntúan los 8 primeros, irán a por todas sabiendo que no están en juego las posiciones de parrilla del domingo.