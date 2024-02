McGregor contesta a Topuria: "Tengo unas pelotas enormes, tengo 4 hijos"

Ilia Topuria se proclamó campeón de la UFC en categoría peso pluma tras vencer por K.O. a Alexander Volkanovski. Tras su victoria, el hispano-georgiano retó al que pretende que sea su siguiente oponente, el mítico Conor McGregor, y este le ha respondido en redes sociales.

"Conor McGregor, si tienes pelotas, vamos a pelear en España", espetó el campeón tras el triunfo ante Volkanovski en California. La contestación del irlandés no se ha hecho esperar con el comentario en Instagram a una publicación de la ESPN: "Tengo unas pelotas enormes, tengo cuatro hijos".

¿Aceptará finalmente Conor McGregor la pelea con Ilia Topuria? El hispano-georgiano insiste en ella desde antes incluso de llevarse el cinturón de la UFC. Por su parte, Volkanovski también ha pedido ya una revancha frente su reciente rival, apuntando asimismo a España como el lugar donde producirse.

'Siempre Bernabéu'

Y es que el reformado Santiago Bernabéu podría convertirse en el próximo gran escenario que acoja un gran evento de la UFC en el que Ilia Topuria volvería a pelear tras el épico combate de este sábado.

"Dana, es tiempo de brillar, es el momento de traer la UFC a España". Fue lo primero que dijo Topuria tras tumbar a Volkanovski. El mandatario recogió el guante y confirmó en sala de prensa que la UFC viajará a España y que el Santiago Bernabéu "suena bien" como posible destino.

Y es que para el 'Matador', con el Bernabéu encima de la mesa, no hay más opciones. Su primera pelea en España sería allí: "¿El Bernabéu? Yo me quedo con el Bernabéu. Pudiendo pelear en el Bernabéu ya no hay otra. Siempre Bernabéu", opinó Topuria.

Nadie mejor que 'The Notorius' para ser su rival: "Conor representa el último capítulo de las MMA. Entonces, para cerrar ya el capítulo y dejarlo en el olvido, es la pelea que yo quiero", reconoce el luchador nacido en Georgia y criado en Alicante.

