Carlos Alcaraz desvela a Antena 3 Deportes por qué ganar Wimbledon es "muchísimo más especial"

Y Carlitos se hizo Carlos de Inglaterra. Alcaraz se sobrepuso al mismísimo Novak Djokovic para ganar su primer Wimbledon, el segundo Grand Slam de su carrera tras el US Open. Lo ha conseguido con apenas 20 años y ahora todo el mundo se pregunta dónde está su techo. Antena 3 Deportes ha hablado el murciano en su casa de Londres tras una noche memorable.

"Súper contento. Poder ganar Wimbledon es un sueño hecho realidad. Pero es muchísimo más especial hacerlo ganándole a Djokovic en un partido a 5 sets, para mí fue épico. Es increíble poder vivirlo y ojalá que vengan más momentos así", reflexionaba ante nuestro micrófono el joven de El Palmar.

"Me alegra mucho hacer historia de esta manera, en este torneo tan emblemático para todo el mundo"

No es para menos. La hemeroteca le da la razón: "Mi sueño es ganar Wimbledon", aseguraba un bisoño niño de 12 años a los pies de la Torre Eiffel. Su padre, Carlos, profesor de una academia de Murcia, soñaba con que uno de sus hijos llegara al tenis profesional. No sabemos si soñó tan alto como su hijo Carlos Alcaraz Garfia, que este domingo abrazó al fin la copa dorada más prestigiosa del calendario tenístico.

Lo consiguió, como él mismo reconoce, tras un partido que ya es historia del tenis y ante un Nole que buscaba su Grand Slam número 24: "Me alegra mucho hacer historia de esta manera, en este torneo tan emblemático para todo el mundo, no solo para mí y los jugadores. Siempre he querido vivir este tipo de experiencias, he visto partidos históricos como la final de Rafa Nadal en 2008 o las finales de Federer y Djokovic".

Como sus ídolos de infancia, Carlos ya sabe qué se siente al levantar ese trofeo. El sueño se cumplió con el reloj de partido marcando las 4 horas y 43 minutos, justo cuando un revés de su rival serbio se fue a la red. Se convertía así en el quinto tenista español campeón en el All England Club junto a Manolo Santana, Conchita Martínez, Rafael Nadal y Garbiñe Muguruza.

'Yo quiero vivir ese momento'

"Siempre he pensado: 'Quiero ser ese jugador, yo quiero estar ahí, vivir ese momento'. Para mí, poder vivirlo este año es una maravilla, algo que no voy a olvidar nunca. Es increíble poder ver mi nombre en las paredes y mis fotos en el club. Es un muy buen recuerdo", abundaba el tenista murciano.

Terminaba así un viaje sobre la hierba londinense que iniciaba en 2019 disputando un torneo júnior. Después de una charla entre Juan Carlos Ferrero y Roger Federer, el mismísimo suizo decidió pelotear con el de El Palmar. Esa foto la tenía enmarcada Carlitos... solo él y unos pocos imaginaban que, cuatro años después, Alcaraz pasaría de ser compañero del suizo a inscribir su nombre en el muro de los campeones.

Sin embargo, rectificamos: su viaje no acaba aquí. La 'era Alcaraz' no ha hecho más que comenzar.