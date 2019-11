La luchadora de MMA Cindy Dandois recibe una brutal paliza por parte de su expareja: "Me amenazaba todo el tiempo"

La luchadora belga de la MMA Cindy Dandois ha recibido una paliza por parte de su expareja. Tal y como asegura la propia deportista, el que fuera su novio no pudo soportar el hecho de que ella quisiera acabar con su relación y seguir hacia adelante.

El suceso ocurrió en Bélgica, en las proximidades del domicilio de la boxeadora. El agresor golpeó a Cindy en varias ocasiones con un juego de llaves, fracturando la nariz de la joven, que ha recibido siete puntos de sutura. La luchadora ya está recuperandose en el hospital, desde donde ha lanzado un mensaje de optimismo asegurando que volverá. "Recen para que tenga una recuperación rápida", publicó en su cuenta oficial de Facebook.

La principal causa: los celos

Cindy Dandois asegura que lo ocurrido se debe a celos y que su expareja le amenazaba constantemente, aunque ella nunca tomó sus amenazas como algo serio. Además, la joven ha confesado que no presentará cargos y que su buen estado físico ha sido lo que le ha ayudado a que las lesiones no fueran más graves.

“No me gusta pelear fuera del ring. No soy un luchadora callejera. Si no ves venir un ataque, es difícil evitarlo por completo. Me defendí, por supuesto, para evitar cosas peores", ha explicado.