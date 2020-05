Joel Robles, portero del Betis, anuncia que tiene coronavirus: "Siempre he salido con mascarilla y tengo el virus"

Los test de coronavirus realizados por LaLiga han dado cinco positivos entre todos los futbolistas de la primera y la segunda división del fútbol español.

Joel Robles es uno de ellos, el guardameta del Betis ha utilizado las redes sociales para anunciar su positivo en la prueba PCR a través de su cuenta oficial de Twitter.

El portero asegura que se encuentra "muy bien" y recomienda ser prudentes y mantener las medidas de seguridad ante el coronavirus.

"Yo he sido responsable, me he protegido cada vez que he salido de casa con guantes y mascarilla y tengo el virus", reconoce Joel. Tras conocer que está contagiado, el futbolista comenzará una cuarentena antes de unirse a los entrenamientos que ya realizan el resto de compañeros.

Un compañero suyo, Joaquín, ha protagonizado la nota cómica del día. El capitán verdiblanco ha presumido de forma física a su llegada a las instalaciones deportivas del Betis.