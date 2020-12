Jorge Marco, hermano del esquiador al que arrastró una avalancha en Astún: "Escoge una zona más inclinada, con un manto más inestable"

Este fin de semana se hacía viral un vídeo en las redes sociales de dos esquiadores bajando fuera de pista en una zona próxima a Astún. Un de ellos, como se ve en el vídeo, es arrastrado por un alud al cortar el manto de nieve.

"En el momento que se aproxima a las rocas se da un pequeño corte en las piernas y un pequeño tirón en la muñeca, un pequeño esguince. Pero nada reseñable", ha explicado Jorge Marco, hermano del esquiador afectado por la avalancha, a Antena 3 Deportes.

El joven esquiador, de tan solo 17 años, logró salir ileso de ese peligroso momento. Le ayudó poner los esquís por delante y tratar de flotar por encima de la avalancha.

"Postura de seguridad, con las piernas por delante por si te viene algún objeto ser capaz de recepcionarlo con las piernas en vez de con el cuerpo e intentar flotar, que es lo que se dice siempre en estos casos. Es decir, tratar de que no te entierre la avalancha", explica Jorge Marco.

A su favor, que aún no hay mucha nieve. Unos días después, tras el paso de la borrasca Bella, probablemente le hubiera sepultado. Aunque iban preparados.

"Ibamos con arva, sonda, pala para hacer autorescate", cuenta Jorge Marco.

A pesar de ello el hermano de Jorge ha sido muy criticado en redes sociales por imprudente. Para él el error que comete es confiarse demasiado

"Mi hermano escoge una zona un poco más inclinada, donde normalmente el manto es más inestable, y si corta es mucho más fácil que se desprenda", admite Jorge Marco.