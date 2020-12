Ibainéfico 2020: fecha, horario y días del evento de Ibai Llanos

Surgido con un torneo de League of Legends, el Ibainéfico 2020 celebra esta semana una nueva edición. Se trata de un evento donde Ibai Llanos y otros gamers participarán en varios videojuegos y en el que el dinero recaudado en el evento se destina a causas solidarias.

Ya se conocen las fechas y detalles del Ibainéfico 2020, donde se competirá en League of Legends, FIFA, Fortnite y Fall Guys. Además, habrá partidas de Among US y Pinturillo, dos de los juegos más populares a día de hoy.

Hoy mismo se han anunciado los horarios del Ibaeinéfico 2020, que se va a celebrar desde el 15 al 17 de diciembre. El evento que organiza Ibai Llanos comenzó el día 15 de diciembre con el draft para elegir a los cuatro capitanes de cada equipo: Ibai, TheGrefg, Willyrex y DJMaRiiO.

El miércoles 16 de diciembre comienza la acción propiamente dicha, con las partidas a Fortnite y con Fall Guys.

El jueves 17 de diciembre se celebrarán las partidas de Among Us y, a continuación, se jugarán las partidas de FIFA. Por último, el Ibainéfico 2020 se clausurará con el torneo de League of Legends.