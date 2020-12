Greg Norman, hospitalizado de nuevo tras dar positivo en coronavirus: "Dolores musculares y articulares a otro nivel"

El coronavirus sigue golpeando al deporte y a algunas de sus estrellas. En este caso le ha tocado al golfista Greg Norman, que tras acudir al hospital en día de Navidad con síntomas, ha tenido que volver a ser ingresado ras confirmarse su positivo por coronavirus.

"Estoy en forma, soy fuerte y tengo una alta tolerancia al dolor, pero este virus me echó a la mierda como nada que haya experimentado antes", explicó el golfista australiano en su cuenta de Instagram.

El ganador de los Open Británico de 1986 y 1993 ha explicado que los dolores son muy fuertes.

"Dolores musculares y articulares a otro nivel. Dolores de cabeza que se sienten como un cincel que te atraviesa la cabeza y te la arranca a pedacitos. Fiebre, músculos que simplemente no querían trabajar como ayer cuando estaba paseando a mi perro Apolo; mis cuádriceps y flexores de cadera simplemente no querían trabajar debido a la fatiga. Entonces mi gusto falló donde la cerveza sabe mal y el vino igual. Y finalmente a veces me veo luchando con mi memoria para recordar nombres y cosas. Uno se acaba irritando, así que, por favor, cuídense", ha explicado Norman desde el hospital de Florida en el que se encuentra ingresado.

"Nuevamente, gracias a todos por sus preocupaciones, amor y apoyo, y por favor estén a salvo, manténganse saludables y sean inteligentes. Y pongamos este 2020 en nuestros espejos retrovisores y miremos hacia el 2021 y más allá, donde podremos volver a la vida en lo que sea que nos espera en la nueva normalidad. Dios los bendiga a todos", afirmó Norman.