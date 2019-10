García Bragado, sobre Cataluña: "Hay políticos que tienen ganas de provocar esta situación"

El atleta español Jesús Ángel García Bragado visitó El Transistor de Onda Cero tras la gesta que consiguió en la prueba de 50 km marcha en el Mundial de Atletismo de Catar, donde se clasificó para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: "No me esperaba esta repercusión y no he parado desde que llegué a Doha".

"Tras la prueba tuve que pasar por el hospital de campaña"

García Bragado contó que fue duro correr con el calor y la humedad: "Tras la prueba tuve que pasar por el hospital de campaña. Estuve alrededor de una hora hasta que me pude recuperar". "Cuando me tumbé en la cama dormí dos horas porque me dolía todo", asevera el atleta.

Bragado, un atleta muy veterano, reconoce que fue una de las carreras más difíciles de su carrera, sino la que más: "Fue la más dura de mi vida, pero también la que mejor he preparado porque era la oportunidad de retirarme en los Juegos Olímpicos". El marcahdor, con casi 50 años, irá a sus octavos Juegos tras quedar octavo en los 50 km marcha de Doha.

"España tiene que tener un proyecto seductor"

Por último, García Bragado, como habitante en Cataluña, da su visión sobre la situación política en esta región: "Muy triste... tienes amigos de un lado y de otro. Hay políticos que tienen ganas, por alguna razón, de provocar esta situación. Hay que dejarles un poco de lado porque no lo saben resolver. Desde mi punto de vista... los que queremos que Cataluña siga siendo parte de España pensamos que el país tiene que ser un proyecto seductor".

"Soy español y monárquico, creo que la monarquía es lo mejor que tenemos en este país", apostilla el marchador.