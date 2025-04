Garazi Sánchez, el arte de desconectar para conectar mediante el 'Modo Avión'

La surfista Garazi Sánchez ha sorprendido a todos con su documental 'Modo Avión'. Es dos veces campeona de España, segunda en el Open de Europa y pertenece a la selección española de surf que aspira a estar en los Juegos Olímpicos de los Ángeles 2028. Tras su mejor marca en el Mundial de 2023, una lesión de rodilla la alejó de los JJOO de París 2024 y comenzaron los problemas.

"Tenia un montón de cosas de las que alegrarme y solo estaba fijándome en lo que me faltaba, en lo lejos que estaba de ser competitiva, en lo lejos que estaba de ser deportista. Eso me estaba llenando de miedo, de ansiedad y de no disfrutar de lo que sí tenía antes." reconoce la surfista de Getxo.

En el documental trata el impacto que pueden tener las nuevas tecnologías en nuestro bienestar mental y físico. Mientras que se recuperaba de su lesión sentía miedo de no volver a ser la misma y decidió irse a México para ver si así mejoraba su ansiedad. Al llegar se dio cuenta de que su cuerpo estaba allí pero que su mente no, su cabeza seguía llena de miedos. El no estar a su máximo nivel competitivo y ver cómo los demás podían surfear sin problema, la hacía sentirse débil y tener ansiedad. Su solución fue sencilla, apagar su teléfono durante15 días. Algo que sorprendió a su familia: "Lo dije en casa y al principio creían que me habían secuestrado".

En ese proceso volvió a sentirse ella misma, pasó de fijarse en lo que faltaba a apreciar lo que tenía como la suerte de disfrutar del mar, de pasión por lo que hace, poder cuidar su salud o entender que ir más rápido no siempre es mejor. Además a nivel físico tuvo también un gran impacto en ella: "se me quitaron las ojeras. Era una lesión que no solo se quedaba en la rodilla. Lo metal también afecta a lo físico". A raíz del impacto positivo que tuvo apagar el teléfono, buscó a expertos para dar con la explicación de su mejoría. Y ahí es donde se dio cuenta del poder de la mente para sanar: "La solución no esta en una pastilla sino en que nosotros revisemos lo que hacemos y que tengamos hábitos de cuidarnos".

El problema del uso del móvil

El problema no es solo de las redes sociales "a día de hoy el teléfono tiene todo". Vivimos conectados a través de nuestros teléfonos, aparatos tecnológicos que nos acompañan en nuestro día a día y que nadie nos ha enseñado a usar, como reflexiona Garazi Sánchez.

"No creo que la tecnología y las redes sociales sean malas, sino que nos han dado una herramienta y no tenemos educación para poder usarla de una manera saludable", opina la surfista vasca.

Todo lo que rodea al ser humano ha cambiado mucho en los últimos años y por eso es de vital importancia "reaprender a ser humanos" para que así la mente pueda estar en paz y así la salud física también tenga un mejor estado. Porque Garazi ha encontrado la solución: "La solución no esta en una pastilla sino en que nosotros revisemos lo que hacemos y que tengamos hábitos de cuidarnos". Porque para tener una buena salud física y mental hay que tener "más porcentaje de vida real en tu vida que de vida digital".

