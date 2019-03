Zidane: "Lo único positivo es que jugamos la vuelta en el Bernabéu, va a ser una disputa total"

Críticas sobre la planificación o el estado físico del equipo

Lo que tenemos que hacer es pensar en el día a día. Estamos mejorando, entrenando fuerte, y tener el objetivo de ganar los partidos que tenemos cada fin de semana. No me preocupo de que digan que estamos mal físicamente. Cuando perdemos, se dice que estamos mal, pero eso es normal.

Sorteo de Champions ante el City

Es una semifinal, va a ser un partido muy difícil. La única cosa positiva es que jugamos la vuelta en casa, y esto siempre es positivo. Pero yo veo un partido complicado. Seguro que va a ser una disputa total.

Si ganan todos los partidos de Liga, ¿ganan la Liga?

De momento somos terceros. Primero hay que pasar al segundo. El partido de mañana no me gusta nada, porque parece que vamos a jugar a Getafe y que vamos a ganar fácil, y no es así. No va a ser nada fácil, es un equipo que se juega la vida y que acaba de cambiar de entrenador. Conozco a Esnaider y seguro que va a ser muy difícil.

¿Es justa la decisión de Francia con Benzema?

Yo hablé con Karim de este tema. No me voy a meter en la decisión. Lo que te puedo decir del jugador es que está tocado, él quería ir a la Eurocopa. Lo que tengo que hacer es darle la confianza para que siga haciendo lo que está haciendo. No voy a comentar si es justo o no.

Txiki afirma que el Madrid es favorito en semifinales de Champions

Siempre el Madrid es favorito, siempre ha sido así y siempre será así. Eso no nos importa a nosotros, sabemos la dificultad que es jugar unas semifinales así. Nos prepararemos como siempre para hacer el máximo y pasar la eliminatoria.

¿Suerte del Madrid en los sorteos?

No estoy de acuerdo con eso. El Wolfsburgo no fue fácil. Yo veo que Roma, Wolfsburgo y City son tres equipos fuertes.

El Madrid puede quedarse a un punto del Barça en Liga

Dormiré de la misma manera. Jugaremos antes que el Barcelona y podemos estar a un punto, pero primero estamos nosotros. Hay que pensar en prepararlo bien y que el partido será complicado.

¿Rotaciones en Liga?

Habrá algunos cambios ante el Getafe.

Griezmann

Es un jugador que está haciendo las cosas muy bien, su rendimiento es increíble y también aportará muchas cosas para la selección francesa en la Eurocopa. Todo el mundo sabe que la Eurocopa es muy importante.

Isco o Carvajal se juegan la Eurocopa

Lo sé, pero yo sólo pienso en intentar meter al mejor equipo para ganar el partido que nos corresponda.

El delicado momento del Barcelona

Al final solo gana uno y estas cosas pasan. Yo no voy a hablar de lo que está pasando en Barcelona, a mí no me gusta que un equipo lo pase mal. Me interesa que mi equipo vaya bien. No podemos bajar la guardia.

Cristiano Ronaldo

Él siempre ha sido así. Puede tener momentos de no meter gol, pero de Cristiano nadie se tiene que preocupar porque siempre marcará. Él está muy contento, feliz y a gusto con todos. Se le ve en la cara. Necesitamos que los jugadores estén bien y Cristiano está muy bien.

¿Rotará Cristiano?

No, Cristiano jugará ante el Getafe.