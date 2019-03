Zidane: "No somos favoritos para la Supercopa de Europa"

El entrenador francés del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha señalado en la víspera de la final de la Supercopa de Europa que les enfrentará al Sevilla en el estadio de Lerkendal (Noruega), que el conjunto blanco "no es favorito" y que lo único que le preocupa es que "estén preparados".

"El Real Madrid no es favorito. Los dos equipos quieren ganar, lo único que me preocupa es que estemos preparados y lo estamos. Nosotros estamos aquí con los jugadores que se prepararon para jugar esta copa", declaró Zidane en la rueda de prensa ofrecida este lunes, antes de enfrentarse al Sevilla en la final de la Supercopa de Europa, reeditando el duelo del año 2014, que enfrentó a ambos en Cardiff.

El equipo blanco tendrá las bajas de Gareth Bale, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo y Pepe, y la más que presumible de Benzema. Zizou señaló al respecto que no le "preocupa", ya que ellos han tenido las vacaciones "normales" después de la Eurocopa de Francia y una temporada "dura".

"No van a estar con nosotros, me hubiera gustado tenerlos a todos, pero prefiero que Bale y Kroos se queden en Madrid trabajando. Cristiano y Pepe, los dos lesionados, están mejor, nosotros estamos aquí con todos los demás y no estoy preocupado. Estoy contento después de la preparación y los amistosos y estamos con ganas de que empiece mañana el partido", subrayó 'Zizou'.

"Benzema está bien, pero no vamos a arriesgar con él"

Una de las dudas del conjunto blanco para el partido de este martes en busca del primer titulo oficial de la temporada es el delantero francés Karim Benzema. "Está bien. No jugó los dos últimos amistosos y no vamos a arriesgar con él. Estoy contento porque está con nosotros, que es lo importante. Ha trabajado mucho y él no tiene más problemas", añadió.

Por otro lado, se mostró contento con la gira realizada tanto en Canadá primero como en Estados Unidos. "La vi muy bien, tuvimos tiempo para prepararnos días en Canadá y luego en América con los tres partidos. No hicimos muchos viajes, así que todo salió perfecto", confesó 'Zizou', que aspira a su segundo título como técnico del conjunto blanco, tras la consecución de la undécima.

"Estoy muy contento con la plantilla que tengo, pero esto no significa nada, tenemos que volver a demostrar que estamos preparados para lo que nos encontremos. El objetivo para nosotros es hacer todo lo posible. No nos podemos quejar después de hacer todo los posible mañana y tenemos que jugar desde el minuto cero. En el fútbol no sabemos nada, es 50-50", confesó el entrenador madridista.

Sobre Morata: "Está preparado para el reto de este año"

Además, recalcó que la Juventus ha sido un "club importante" para Alvaro Morata. "La 'Juve' es un sitio para crecer. Alvaro está bien preparándose, trabaja mucho, escucha y lo más importante es esto. Está preparado para el reto que va a afrontar y la temporada dura que vamos a tener", prosiguió. Respecto al futuro del joven jugador noruego Martin Odegaard, resaltó que está "contento" con él y que hasta el día 31 de agosto puede "pasar de todo".

"La idea es que él tiene que jugar un poco. En Madrid es muy complicado porque tenemos muchos jugadores y veremos cuando volvamos, pero contentos con lo que ha hecho hasta ahora", puntualizó. Además, le deseó lo mejor al centrocampista francés Paul Pogba, última incorporación del Manchester United y que ha sonado todo el verano como fichaje para el conjunto blanco. "Pogba es un jugador del Manchester y ya está. Tenemos en el medio muchos jugadores y no sé cómo vamos a hacer para que jueguen todos. Todos los jugadores que se van a quedar van a ser importantes, porque para mí el grupo es más importante que el jugador", detalló.