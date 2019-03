Zidane: "No va a ser fácil ganarle al Real Madrid"

Sobre las molestias de Varane:

El problema es que esto no lo podemos controlar. El jugador ha jugado el partido, tenía una molestia... ahora no sabemos exactamente lo que tiene. Sabemos que no puede estar con nosotros, vamos a ver con la resonancia lo que tiene de verdad. Puede pasar.

Su primer Clásico como entrenador:

Nosotros estamos aquí para intentar ganar todos los partidos. Lo hemos preparado bien toda la semana, aunque faltaban jugadores por las selecciones. Cuando jugamos hay tres puntos en juego y vamos a hacer todo lo posible para ganar ahí.

¿Este partido es un examen para Zidane y el Madrid?

No. Nosotros estamos en una buena dinámica, estamos bien últimamente. Seguimos con nuestro trabajo y es un partido más. Claro que es importante y diferente, porque siempre son diferentes. Pero es un partido de fútbol y quiero ver a mi equipo como está últimamente. Voy a tener la suerte de estar más cerca del partido y eso es bueno.

¿Los jugadores quieren revancha tras la ida?

Ellos saben lo que pasó, pero ahora pensamos solo en lo que va a venir. Este partido es otro y cada uno es distinto. ¿Revancha? Vamos a ver, es un partido que queremos ganar.

¿Hará rotaciones en el Camp Nou?:

No, porque para mí lo más importante es el partido de mañana. Va a jugar un equipo ante el Barcelona y ya veremos el miércoles. Voy a meter el equipo que yo veo para mañana. Rotaciones tendremos de todas formas como siempre y hasta final de temporada.

Recuerdos de los Clásicos y de su rifi-rafe con Luis Enrique:

¿A qué te refieres? (entre risas). Es lo que pasa de vez en cuando en el campo. Los Clásicos son lo más bonito que existe en el fútbol para un jugador. Ahora voy a vivirlo como entrenador y estoy muy contento.

¿Qué hay que hacer para ganar al Barça?:

Lo que hacemos últimamente. Hay que seguir creciendo como equipo y aprovechar nuestro estado. Hay mucha personalidad en este equipo. Llegamos bien en todos los sentidos.

Sobre el susto de Toni Kroos en el entrenamiento:

Ha sido un susto. Es un pisotón y nada más. Ha terminado el entrenamiento solo dolorido. Va a estar con nosotros mañana.

¿Prima la autoridad del entrenador o de los jugadores?

Ambas cosas cuentan. En cualquier caso estoy contento aquí, eso es lo más importante. Lo importante es ver a los jugadores bien. Ambos tenemos que estar contentos. Tenemos que aprovechar este momento.

Sobre las palabras de James con Colombia:

Está claro lo que ha dicho. Él está contento aquí, el problema es siempre lo mismo; sacamos algo de todo lo que dice y es complicado. Está feliz y comprometido. Cuando uno piensa que va a jugar es complicado. Uno siempre quiere ser importante. Aquí tiene el cariño de todos y él está comprometido con el equipo. Lo difícil es que tengo que tomar decisiones y lo haré con lo que veo conveniente con el equipo en el momento.

'Minicrisis' de penaltis de Cristiano:

No me preocupa eso. Esto es parte del fútbol, también se falla de vez en cuando y Cristiano en el segundo partido ha contestado a lo que estoy diciendo. Él tampoco, porque marcó. Ha venido bien y estoy contento y tranquilo.

¿Solo salva la temporada ganando la Undécima?

Lo importante es siempre al final aquí. Sabemos cómo es aquí. Estuve de jugador también. Sé de la exigencia del cargo y del club y yo no estoy pensando en lo que vamos a ganar o no. Lo importante es seguir como estamos últimamente y sacaremos algo positivo.

La BBC ha perdido tres Clásicos:

Están dando todo su potencial. Mañana es un partido para cambiar eso y lo vamos a intentar.

¿Le quita el sueño el Clásico?

Esta noche voy a dormir tranquilo. Es un partido de fútbol. Lo que tenemos que hacer nosotros es disfrutar y medirnos contra el Barça.

¿Habló del partido de ida con los jugadores?

Yo analizo los partidos. No he hablado del partido de ida con los jugadores.

¿Es Francia favorita en la Euro sin Benzema?

No quiero evitar su pregunta. Pero ahora mismo no pienso en este tema; sólo en el partido de mañana. Pienso en lo que puede hacer para mi equipo y simplemente pienso en esto y veremos qué sucederá en el futuro.

¿Le molesta que en Barcelona vayan de favoritos?

No me molesta. Cada uno piensa lo que quiere. ¿Que va a ser fácil ganar al Madrid? Te digo que no.

¿El Madrid quiere dominar o dejar el balón?

Nosotros tenemos una idea de juego y vamos a intentar llevarla a cabo. Es un partido distinto sobre el papel, pero para nosotros no va a cambiar nada. Vamos a intentar salir fuertes en el partido.

¿Acepta James ser suplente?

Ni James ni otro acepta estar en el banquillo. No conozco a nadie que le guste salir desde el banquillo. Pero yo tengo que tomar decisiones. Son 22 jugadores y voy a poner al equipo que vea conveniente cada vez. Él sabe que va a jugar con nosotros y es un jugador importante para el equipo. Yo voy a darle cariño como a los demás. Nos va a ayudar como él sabe.