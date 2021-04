Zidane, sobre una posible sanción de la UEFA: "Es absurdo pensar que no vamos a estar en la Champions"

La Superliga Europea aún sobrevuela sobre el fútbol europeo y, en especial, sobre el Real Madrid, equipo señalado como el cabecilla de la escisión y que este martes se mide al Chelsea en la semifinal de la Champions League.

Una posible sanción de la UEFA al conjunto blanco aún no está descartada, pero Zidane ha señalado que sería "absurdo" pensar que el conjunto blanco no esté en la próxima edición de la máxima competición de la UEFA.

"Ya me habéis preguntado por todo esto y ya he contestado. Es absurdo pensar que no vamos a estar en la Champions. Se habla mucho desde fuera. Se va a hablar mucho, pero como no lo controlamos, yo solo me centro en el partido. Pero mi opinión es que todos queremos ver al Madrid en la Champions", ha indicado Zidane al ser preguntado por el arbitraje ante el Chelsea y una hipotética sanción de la UEFA por haber liderado la Superliga Europea.

"El árbitro va a hacer su trabajo y nosotros vamos a jugar al fútbol. Como pensemos en que todo lo de fuera nos va a perjudicar va a ser muy jodido, la liamos. Nosotros tenemos que centrarnos en jugar", ha insistido Zidane.

Zidane no ha querido pronunciarse sobre la fallida Superliga y ha asegurado que "vamos a jugar una semifinal de Champions y sólo pienso en eso".

Zidane: "Necesitamos a la mejor versión de nuestro equipo para hacer daño al Chelsea"

Sobre el partido ante el Chelsea, Zidane ha explicado que "va a ser un partido complicado".

"Es una semifinal y va a ser un partido complicado. Yo creo que va a ser un equipo que ataca y defiende. Tenemos que estar atentos, defender bien y a la hora de crear ocasiones, hacerlo como en muchas ocasiones. Necesitamos a la mejor versión de nuestro equipo para hacer daño al Chelsea", ha advertido Zidane.

El entrenador del Real Madrid también ha hablado sobre Eden Hazard.

"No le veo con dudas y el otro día estuvo muy bien. Lo más importante era eso y ahora a tirar. Estamos contentos porque nos va a aportar mucho", explicó Zidane.