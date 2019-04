Zidane: "Hay que estar al 100% desde el principio hasta el final"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, ha asegurado que no está preocupado por los tres empates que ha cosechado su equipo frente a Villarreal, Las Palmas y Borussia Dortmund en los últimos tres partidos y ha incidido en que hay que ir a ganar "desde el minuto 1 hasta el 90".

"Nos han metido dos goles en los dos últimos partidos. Eso no nos pasaba hace mucho tiempo y nosotros siempre analizamos los partidos. Sabemos que no hemos perdido y esto es el lado positivo. Y ahora hay que volver a ganar. Siempre queremos ganar. Lo más importante es hacer todo y estar al 100% desde el principio hasta el final. No estoy preocupado", explicó Zidane.

Sobre el partido ante el Borussia Dortmund, Zidane explicó que estaba jodido "por los jugadores" porque "con su partido merecíamos más en el resultado".

"Siempre tengo la intención de tener el balón, porque con los jugadores que tenemos debemos tener la posesión. Pero tener la posesión no te garantiza la victoria. Yo lo que quiero es ganar. Lo que nos ha faltado es meter un gol más. Lo que pasó en Dortmund y en Las Palmas es un ejemplo. Hay que cambiar la dinámica", indicó Zidane.

Zidane también defendió a Cristiano y aseguró que él lo ve "cada día mejor": "Él se conoce muy bien, trabaja mucho y cada vez le pedimos más. Cuando no mete gol ha jugado mal, eso es un clásico. Pero yo lo veo bien, cada día mejor. Poco a poco le veo mejor".

Respecto a si se valora o no su trabajo al frente del Real Madrid, Zidane fue muy claro y aseguró que conoce la exigencia del club.

"Eso es el Madrid. He sido jugador aquí. Es el top. A mí lo que me interesa es buscar soluciones y porque nos ha faltado un poco en Las Palmas y Dortmund. La exigencia de este club es día a día y si mañana no hacemos las cosas bien sé lo que puede pasar. Sé dónde estoy", aseguró Zidane.

Zidane también habló de la situación de Isco y explicó que es "un jugador importante" y que jugará este domingo ante el Eibar: "Isco va jugar mañana. Está bien y es un jugador importante. Y si esta con la Selección es por algo. Sabiendo de su calidad, yo el primero. A mí me gusta. Es un jugador importante y mañana va a jugar".

El entrenador francés no se quiso opinar sobre la no convocatoria de Benzema con la selección francesa y aseguró que lo que le preocupad es recuperar "al mejor Karim" para el Real Madrid.

"El problema lo tiene el seleccionador. Yo lo que sé es que Karim es un jugador importante, es muy bueno. No me voy a meter en el tema de la convocatoria. Lo importante es que va a estar con nosotros y vamos a poder trabajar con él. Yo quiero recuperar al mejor Karim y poco a poco lo estamos consiguiendo", indicó Zidane.

Por último, Zidane analizó lo que supone la marcha de más de la mitad de su plantilla a los partidos de selecciones: "Es lo máximo para un jugador. Representar a tu país. Cuando se te van 16 jugadores te quedas un poco jodido, pero es lo que hay. Es lo máximo: el Madrid y tu país".