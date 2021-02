Zidane explota contra la prensa: "No merezco este trato, si me queréis echar decídmelo a la cara"

Después de estar ausente durante dos semanas por contagiarse de coronavirus, Zidane ha vuelto a la rueda de prensa en la previa del partido contra el Huesca de este fin de semana.

En la rueda de prensa se ha visto a un Zidane desconocido, con un tono agresivo y contundente en el que ha mostrado su indignación y descontento con el trato que le está dando la prensa tras varias semanas con resultados negativos: "Que todos los días estoy fuera. Me reivindico para que me dejen trabajar. El año pasado ganamos LaLiga, tenemos derecho a pelearla este año. El próximo año hay que hacer cosas, cambiar, pero este año tenemos derecho a pelear. Ganamos LaLiga el año pasado, no hace 10 años. Decís muchas cosas, decídmelo a la cara, no solo por detrás".

El técnico francés aseguró que no merece el trato que le está dando la prensa deportiva y que el Real Madrid puede dar la vuelta a esta situación: "No merezco este trato por parte de la prensa. El año pasado ganamos LaLiga y espero un poco de respeto. Asumo mi responsabilidad. Estoy un poco enfadado, y además llevo dos semanas encerrado como en una jaula y tengo ganas de demostrar que quiero pelear hasta el final".

Zidane se quejó de que los periodistas informan de que un día está fuera y otro dentro, refiriéndose a su continuidad o no en el club: "Vosotros hacéis vuestro trabajo. Un día estoy fuera, al día siguiente un poco dentro, luego otra vez fuera... Lo acepto. Me enfado para deciros que vosotros hacéis vuestro trabajo, y nosotros el nuestro, que es dar la cara. Tenéis que respetar un poco a estar gente que trabaja".

Por otra parte, aseguró que el Real Madrid se centrará en las dos competiciones que le quedan (Liga y Champions) y también valoró la mala suerte de Hazard en referencia a las lesiones: "Queremos ver a Eden sin problemas. La mala suerte que ha tenido... es muy complicado. Quiere estar bien, es muy difícil para él. Es un jugador al que un día veremos jugar bien y sin lesionarse, y esperemos que sea después de esta lesión. Esperemos que pueda jugar en tres semanas"