Xavi, sobre Gavi: "Cuando va a la selección es una maravilla y con el Barça, se pasa de la raya"

El Barcelona se enfrenta este miércoles a la Real Sociedad en los cuartos de final de la Copa del Rey, un "partidazo" a juicio de un xXavi que confiesa le encanta la propuesta de Imanol Alguacil.

"La propuesta de Imanol desde hace años es excelente. Ha hecho historia, ha ganado títulos. Y para mí es un ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. Me gustan muchas cosas de la Real y gran parte del mérito es de Imanol. Tenemos que intentar quitarle el balón porque ellos con Zubimendi, Silva, Brais, son dominadores del juego con el balón. Podemos sufrir si tienen el balón porque se sienten cómodos así. Su modelo de juego se parece al nuestro. En el fútbol español, la tendencia en los últimos tiempos ha sido a ser más táctica", analiza Xavi.

El entrenador del Barcelona reconoció que el objetivo es tener la pelota ante la Real Sociedad para no sufrir.

"Tener la pelota. Ellos están muy a gusto cuando la tienen. Tenemos que ser muy dominadores del juego con pelota. Presionarles bien cuando no. Ellos están muy cómodos con ella y son agresivos en la pérdida. Se parecen mucho a lo que nosotros queremos hacer", admitió Xavi.

El entrenador de Barcelona fue preguntado por la supuesta brusquedad en el jugo de Gavi, algo que el entrenador catalán calificó de "tontería".

"Gavi no tiene techo"

"Me parece una tontería. Hay un árbitro que decide. Él le pone pasión y coraje. Que Gavi esté tranquilo. Considero que le hacen muchas faltas y le pitan pocas. Eso que es, de los creadores del 'Villarato' y del dopping, ¿no?", indicó Xavi.

"Cuando va a la selección es una maravilla y cuando juega en el Barça, se pasa de la raya. Entonces es un ejemplo de garra y de coraje. Y cuando está en el Barça, no. Y si gana, gusta menos. Le digo a Gavi que esté tranquilo. Que no frene y le ponga la misma pasión y el mismo coraje. Que no frene porque no tiene techo", aseguró Xavi al ser preguntado por una comparación entre el joven jugador y Casemiro.

En otro orden de cosas, Xavi asumió el error del club en la Copa de la Reina, una alineación indebida por la que el equipo femeino ha sido eliminado de la competición.

"Hay unas leyes y se trata de un error nuestro. Nos eliminan por un error nuestro y hay que aceptarlo. Esto es así. Es una ley y decide la ley", resumió Xavi.

Respecto a todo el lío en la entrega de las medallas en la Supercopa de España femenina, Xavi eludió el tema para no meterse "en otro fregado".

"Tal y como va la semana, meterme en otro fregado... Escucha, si la Federación dice eso, pregúntale a la Federación", aseguró Xavi.