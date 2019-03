Xavi: "Echo de menos el vestuario del Barcelona; es el mejor equipo del mundo"

El jugador del Al-Sadd de Catar y exjugador del FC Barcelona Xavi Hernández ha reconocido que echa de menos el vestuario del equipo azulgrana y estar en el que considera "el mejor equipo del mundo" siendo competitivo, y es que ha apuntado que sigue disfrutando de ser futbolista aunque a otro nivel bien distinto como es la liga catarí, lejos de poder luchar por todo como lo consiguió en su último año de blaugrana.

"Echo de menos el vestuario del FC Barcelona, las bromas, el rondo y el nivel futbolístico. El Barcelona es el mejor equipo del mundo y solo se le acerca el Bayern", aseguró.

Respecto a la situación de la Liga, expresa que hay "desigualdad". "La hay a nivel futbolístico y económico de Barça y Madrid respecto a los demás, e incluso así en ese sentido el Atlético tiene mucho mérito lo que está haciendo", apuntó el centrocampista.

"Me veo bien como entrenador"

Por otro lado, dejó claro que le está gustando formarse como entrenador, pero que todavía se considera futbolista. "Entrenar es algo que sientes y lo estoy empezando a sentir. Me gusta estar en el campo, en la hierba. Me veo bien en esa función, pero estoy jugando, aún en activo. Todo el mundo se avanza al momento y yo quiero seguir siendo futbolista al menos dos años más, hasta que el cuerpo aguante", manifestó.

Y quiso dejar claro que no insultó ni faltó al respeto a Cristiano Ronaldo. "En el fútbol hay dos tipos de velocidades. Está la física, en esa tanto Cristiano y Messi están al mismo nivel. Y luego está la velocidad de asociarse con el compañero, de ejecutar un pase, y en eso Messi está al 'top level' y Cristiano, no. No me parece que se asocie bien ni sea buen pasador, por eso argumenté que Messi es el mejor del mundo. Pero en ningún momento dije que Cristiano no era inteligente", se defendió de lo que consideró una mala traducción de un medio árabe.