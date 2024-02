Xavi y Deco se reúnen tras el lío por las supuestas palabras sobre el modelo Barça del director deportivo

El Barcelona está en momento delicado y el empate del fin de semana ante el Granada no ha ayudado a calmar la situación dentro del club catalán. Xavi ya anunció hace días que no seguirá en el cargo más allá del mes de junio y el horizonte se atisba complicado para el club culé: a diez puntos del Real Madrid en LaLiga, eliminados de la Copa del Rey, goleados por el club blanco en la Supercopa de España y con el duelo pendiente de Champions ante el Nápoles.

En este contexto cualquier contratiempo a mal resultado puede provocar un terremoto con consecuencias difíciles de calibrar y eso es lo que ha ocurrió con una entrevista de Deco al medio portugués 'Nascer do Sol', medio que publicó unas declaraciones del director deportivo culé en el que supuestamente aseguraba que el método del Barça "está agotado".

"La nueva dirección es fundamental y el presidente está de acuerdo conmigo en esto. Se necesita un cambio profundo. Hay un método que está agotado. Tenemos que descubrir a alguien que rompa con el pasado y avance hacia un nuevo paradigma", habría declarado Deco a la revista lusa.

Ese mismo medio y el periodista que realizó la entrevista a Deco emitieron una aclaración desmintiendo que fuera eso lo que en realidad dijo el exjugador del Barcelona.

"La frase pronunciada por Deco en la entrevista de la revista necesita aclaración. No es decisión ni voluntad de Deco cambiar de método ni de paradigma, pero fue Xavi quien señaló ese camino con su salida. La deficiente explicación del texto no implica la posición de Deco ni apunta a su voluntad. Que la nota se entienda como pretende Deco y esa no es su postura", explicaba el periodista.

Xavi: "Deco cree mucho en el modelo y el ADN Barça"

Pero esa aclaración no evitó que Xavi fuera preguntado en rueda de prensa por las supuestas declaraciones de Deco. La respuesta del técnico egarense y su cara son un buen síntoma de cómo bajan las aguas en Can Barça.

"¿Pero dónde ha dicho eso Deco? No es lo que a mí me comunica. Cree mucho en el modelo y el ADN Barça, y él ha jugado aquí. Eso es todo lo que os puedo decir", contesto Xavi.

Varios medios deportivos señalan este lunes que Deco y Xavi se han reunido este mismo lunes y que el director deportivo culé habría explicado al entrenador sus palabras al medio portugués y que en ningún caso quiso decir que el método del Barça estuviera agotado y sólo quiso reflejar la situación que atraviesa el club azulgrana desde que Xavi comunicara de forma pública que no iba a seguir.

