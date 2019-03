Welbeck estará otros seis meses de baja por su lesión en la rodilla izquierda

NO JUEGA UN PARTIDO DESDE EL MES DE ABRIL

El delantero del Arsenal no juega un partido desde el pasado mes de abril por una lesión en su rodilla izquierda, y ahora estará otros seis meses de baja. Así lo ha desvelado el seleccionador inglés, Roy Hodgson. "Welbeck me preocupa. Lleva fuera desde abril y he oído que estará otros seis meses de baja", dijo Hodgson. Welbeck pasó por el quirófano la semana pasada y parece que tardará mucho más tiempo en recuperarse.