Tres clubes vetan a Cataluña en su primera 'fecha FIFA' y en un momento político delicado: "Será una reivindicación"

Cataluña juega el lunes en fecha FIFA; por primera vez, como si fuera una selección nacional. Es una reivindicación independentista más y Rayo, Huesca y Valladolid no dejan ir a sus futbolistas.

La responsable de prensa de la Federación catalana no daba abasto: tocaba presentar la lista para el Cataluña vs Venezuela y no paraban de caerse jugadores de la convocatoria. La fecha es inoportuna en lo deportivo y quizá demasiado oportuna en lo político.

"No creo que por parte de la Generalitat sea una reivindicación política", dice Gerard López, seleccionador. Sin embargo, Elsa Artadi le desmiente: "También tendrá ese punto de reclamación, de reivindicación", dice la vicepresidente de la Generalitat.

"Por el momento político en que vivimos, el partido engloba muchos aspectos además de futbolísticos", reconoce Alex Granell, capitán del Girona.

Buscar una fecha FIFA, reservada para selecciones oficiales, ha dejado a Cataluña bastante descafeinada. Peces gordos como Piqué, que vuelve a jugar con una selección tras retirarse de la española, y Xavi Hernández, que recibirá un homenaje, sí asistirán al partido.

Momento delicado

El partido se jugará en el campo del Girona, el equipo favorito de Puigdemont. Así que los gritos de "Independencia" serán la banda sonora y las esteladas acompañarán Els Segadors, el himno de Cataluña.

Y es que el partido llega en un momento político es muy delicado. En pleno juicio del Procés y en plena polémica por la orden de retirar los lazos que ha dado la junta electoral. Algunos se han buscado excusas para no colaborar en todo esto.

Primero fue el Valladolid, con un comunicado y siempre alegando motivos deportivos, el que no cedía a sus dos jugadores Alcaraz y Masip a la selección catalana. Sergio, el co-seleccionador, y que como jugador es el que más veces ha jugado con Cataluña, tampoco acudiría a la convocatoria.

Por la tarde y alegando esos mismos temas deportivos, nada de política, el Rayo Vallecano comunicaba que no cedería a Alberto García y Alex Moreno. Esta misma mañana, a escasos tres minutos de que Gerard López diera la lista de convocados, llegaba un comunicado del Huesca que leía la propia responsable de prensa.

Los jugadores del colista, Gallar y Gallego, todavía en el cartel de la presentación no jugarán con Cataluña, aunque su seleccionador reconoce que les hacía ilusión.

El presidente del Huesca, sobre el mismo césped, consolaba a ambos jugadores. Sí ha tenido que permitir el Huesca que jueguen con Venezuela Herrera y Juanpi.

