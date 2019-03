Gareth Bale sigue con sus problemas con el castellano: "No tengo ni idea de lo que has dicho"

Un vídeo promocional del Real Madrid ha dejado en evidencia a un Gareth Bale que no acaba de aprender castellano. El galés participó junto a varios de sus compañeros en un juego de preguntas y respuestas.

Modric le pregunta qué tres cosas lleva siempre en su equipaje, pregunta que Bale reconoce no haber entendido: "No tengo ni idea de lo que has dicho".

