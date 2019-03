Escándalo por los presuntos abusos sexuales a jugadoras colombianas: "Les tocaba el culo, la espalda..."

EL 'ME TOO' DEL FÚTBOL COLOMBIANO

El fútbol colombiano vive un 'Me Too' por las acusaciones de abusos sexuales a Didier Luna, seleccionador del equipo femenino sub-17. Todo empezó con la denuncia de la exfisioterapeuta Carolina Rozo: "Me dijo que quería algo conmigo, dije 'no' y él me respondió que asumiría las consecuencias".