El cántico viral de Klopp para quienes le llamaban perdedor

A la tercera fue la vencida. Después de ganar al Tottenham la final de la Champions en Madrid, Klopp concedió entrevistas con los medios. En una de ellas se inventó una canción que en redes piden que se haga cántico en Anfield.

El ingenioso técnico alemán versionó el tema de Salt-N-Pepa 'Let's talk about sex' y dijo 'Let's talk about six', en referencia a los seis títulos continentales del Liverpool.

