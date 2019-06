Así fue el brutal accidente de Joao Maleck, del Sevilla Atlético, que costó la vida a unos recién casados

Joao Maleck, futbolista mexicano del Oporto que jugó cedido en el Sevilla Atlético la pasada temporada, se vio envuelto en un accidente de tráfico cerca de Guadalajara, en México. Su vehículo se llevó por delante a otro coche en el que viajaba una pareja de recién casados. Ambas personas, 26 y 35 años, fallecieron. El jugador está de vacaciones en Guadalajara, su ciudad natal, mientras está pendiente de su futuro.

El Sevilla, a través del responsable de prensa del club, se refirió a Joao Maleck, que jugó cedido en el Sevilla Atlético la temporada pasada: "No tenemos nada que decir sobre el jugador. Ten en cuenta que estaba en préstamo; es decir que estaba cedido y no pertenece al Sevilla. Aquí ya no va seguir", afirmó a la ESPN Juan Morales.

El diario 'Record' apunta que el jugador habría dado positivo por alcoholemia y que sería juzgado por homicidio. Poco antes del accidente el jugador publicó en sus redes sociales vídeos estando de fiesta con amigos. Además, testigos presenciales aseguran que el jugador podría haber superado los límites de velocidad.