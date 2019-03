"Una vida vale más que un partido de fútbol", asegura el seleccionador de Bélgica

El entrenador de la selección belga de fútbol, Marc Wilmots, manifestó hoy en declaraciones a los medios que "una vida humana vale más que un partido de fútbol", en referencia a la cancelación del partido amistoso que su equipo iba disputar contra España.

"Fui informado a las once y media de la noche de ayer de que el partido no iba a jugarse, y esta mañana hemos informado a todo el mundo", detalló el preparador de los Diablos Rojos. Wilmots informó, asimismo, de que los jugadores dejaban el hotel para regresar a sus clubes. "Se juegan miles de partidos, así que por uno más o uno menos no pasa nada", sentenció.

Alrededor de 50.000 personas iban a asistir esta noche al encuentro amistoso entre Bélgica y España en el estadio Rey Balduino, pero la situación de alerta ha obligado a cancelarlo. Bélgica ha elevado a tres el nivel de riesgo por amenaza terrorista en todo el país.