Víctor Rodríguez, condenado de la Arandina: "¿A quién he matado? Esto hace 15 años estaría en mi casa jugando al parchís"

Víctor Rodríguez, exfutbolista de la Arandina Club de Fútbol, ha sido condenado a 38 años de cárcel por agresión sexual cometida contra una menor de 15 años en noviembre de 2017 en la casa que compartían los encausados.

"Una vergüenza. Quiero que traigan pruebas y entonces me condenen de verdad. Entonces yo voy a la cárcel y pago, pero si no he hecho nada no voy a la cárcel. ¿Quién ha hecho esta sentencia? Que me lo explican. Esto no tiene sentido. ¿38 años de qué? A ver, ¿a quién he matado? ¿A cuatro personas? ¿A cinco?", ha dicho entre lágrimas.

"Es que no hemos hecho nada. Igual pensó que tenemos mucho dinero por ser futbolistas", ha lamentado.

Víctor Rodríguez echa la culpa a los medios: "La presión social y mediática, toda la culpa es vuestra y de la gente. Esto hace 15 años estoy en mi casa jugando al parchís".

"La sociedad sabe que no hemos hecho esto. No me arrepiento de nada", termina.