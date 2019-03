Vicente Del Bosque: "Quien gane que sepa ganar, y quien pierda que sepa perder"

El seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque, se mostró molesto con los horarios que LaLiga ha concretado para esta jornada en la que "los tres aspirantes al título", FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid, jugaran con escaso margen por lo que "no se van a poder ver todos" los encuentros en un momento tan "fantástico" como "inesperado".

"No vamos a poder ver todos los partidos de los tres aspirantes al título porque alguien pretende que se jueguen todos los partidos a la misma hora y ya casi lo consiguen", declaró Del Bosque en un acto en la sede de la Federación Madrileña de Fútbol.

El técnico, que aseguró que "como mucho" ve los partidos en dos pantallas, indicó que se "centrará" en alguno de ellos "que es más importante" ya que "se pierde" si cuenta con más dispositivos. "Ya si queremos ver algo de la liga italiana es un lío", bromeó.

En ese aspecto, Vicente del Bosque comentó que los partidos de esta jornada llegan en un momento "inesperado", pero a la vez "fantástico y extraordinario" ya que el fútbol es un deporte y hay que "disfrutar". "Quien gane que sepa ganar y quien pierda pues que sepa también", señaló sobre los valores del deporte.

Valores muy "presentes" en la Federación Madrileña de Fútbol, que acogió la presentación del 'I Torneo de Fútbol Cadete Villa de Alalpardo' y que pretende homenajear al seleccionador nacional durante el fin de semana del 30 de abril al 2 de mayo con la participación de la sección cadete de clubes como el Real Madrid, Atlético, Rayo Vallecano o Getafe CF, entre otros.

Del Bosque apoyó a una Federación que es su "segunda casa" y en la que se preparó como entrenador en plena "decadencia" de los torneos en categorías superiores, pero señaló el "auge" de estas competiciones en las inferiores y agradeció la "muestra de cariño" recibida ante una modalidad "formativa" del fútbol en la que se siente muy "cercano".

"Desde que me retiré como jugador pensé que sería un entrenador sólo formativo y realmente estoy mucho más cerca del aficionado que del profesional, porque contrasta la capacidad de progreso con otras escuelas o clubes que es siempre importantísimo", añadió el salmantino.

Por ello, recordó que los "éxitos" del fútbol español no se han producido por "casualidad" ya que tienen un "origen" en las manos de "mucha gente". "Son personas que no han buscado dinero ni protagonismo, que han tirado de sus equipos y muchas veces no han sido reconocidos", advirtió.

Al mismo tiempo, el seleccionador recalcó las "mejores instalaciones y posibilidades", así como una "mejor preparación" por parte de los "profesionales", algo que los "chavales deben aprovechar". "Hemos dado a los chicos la posibilidad de jugar en los mejores medios con las mejores instalaciones. Es algo que debéis valorar para que lleguéis a ser mejores jugadores y mejores personas", dijo.

Insistiendo en el mensaje lanzado por Del Bosque, el presidente de la FMF, Vicente Temprano, felicitó a la "persona más representativa del fútbol en este país" por unos "valores" que le han llevado a ser 'Doctor Honoris Causa' de la Universidad de Salamanca. "Eres el ejemplo a seguir de todos los que te admiramos y queremos", agregó.

Finalmente, el alcalde de Valdeolmos-Alalpardo, Miguel Angel Medranda, justificó el homenaje al seleccionador ya que la "idea principal" era hacérselo a una persona "con trascendencia en el mundo del fútbol". "Vicente lo ha hecho y es una persona admirada y muy querida para nosotros, su elección estaba muy clara", concluyó.