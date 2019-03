Vermaelen: "No sé cómo se celebran los goles"

El central belga del FC Barcelona Thomas Vermaelen se declaró muy satisfecho por lograr el gol del triunfo (1-0) contra el Málaga en la segunda jornada de la Liga BBVA, aunque confesó que no sabía cómo celebrarlo porque no está acostumbrado.

"Todo el mundo sabe las dificultades que he pasado. La pretemporada ha sido muy importante y el entrenador me ha dado la oportunidad de demostrar lo que soy capaz. Estoy muy agradecido. No he celebrado el gol porque no suelo encontrarme en estas situaciones y no sé cómo se celebran los goles. Además estaba muy concentrado en el partido", manifestó.

Después de ser titular en los dos primeros partidos del curso, Vermaelen dijo estar "bien físicamente". "Con el equipo me encuentro muy cómodo. Estoy muy contento de haber jugado estos dos partidos como titular y por las dos victorias", señaló.

Acerca de las molestias del final del partido que impulsaron a Luis Enrique a sustituirlo por Mathieu, dijo que únicamente ha sido una rampa porque "hacía mucho calor". "No me sorprende el rendimiento de Sergi Roberto como lateral. Tanto el año pasado como esta pretemporada ha demostrado de lo que es capaz. Es un jugador muy técnico y muy inteligente", comentó sobre el sustituto provisional de Dani Alves, lesionado.