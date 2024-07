El vaticinio de Furry, el perro pronosticador de la Eurocopa 2024, para el España vs Alemania

El 'Pulpo Paul' se hizo famoso en el Mundial de 2010 dando sus pronósticos y ahora, 14 años después, el 'perro Furry' ha cogido el relevo del cefalópodo pronosticando resultado para los partidos de la Eurocopa 2024. La ronda de cuartos de final se abre este viernes con los partidos España vs Alemania y Portugal vs Francia, dos auténticos partidazos con difícil pronostico. Pero no para este can que se ha atrevido a dar los resultados de ambos partidos.

Si nos atenemos al pronostico de Furry el España vs Alemania será un partido agónico y con emociones fuertes. Y es que los germanos se pondrán 0-2 antes de que la España de Luis de la Fuente le de la vuelta al marcador (3-2) para meterse en las semifinales.

Furry también ser atreve con el pronóstico del cuarto de final entre Portugal y Alemania, viernes 5 de julio a las 21:00 horas en el Volksparkstadion de Hamburgo. El perro más famoso de la Eurocopa pronostica un 2-1 a favor de la selección portuguesa, por lo que, si nos ceñimos a sus pronósticos, habría una final entre España y Portugal por ese lado del cuadro.

En el otro lado del cuadro, Furry pronostica un triunfo de Inglaterra (3-2) ante Suiza. Aún falta por saber cuál es su vaticinio para el último cuarto de final, el que jugarán Países Bajos y Turquía en el sábado 6 de julio a las 21:00 horas en el Estadio Olímpico de Berlín.

Horarios cuartos de final Eurocopa 2024

España vs Alemania (5 julio | 18:00 horas)

Inglaterra vs Suiza (6 julio | 18:00 horas)

Portugal vs Francia (5 julio | 21:00 horas)

Países Bajos vs Turquía (6 julio | 21:00 horas)

