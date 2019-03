Vardy iguala el récord de Van Nistelrooy de diez partidos consecutivos de Premier marcando

No juega en un Manchester United. Ni tampoco en un Chelsea, un Liverpool o un Manchester City. No ha costado 80 millones de euros y no es de esos jugadores que hayan militado a lo largo de su carrera deportiva en esos grandes clubes de Inglaterra. No, no lo es, pero lo que sí es es un jugador de récord. Uno que ha entrado en la historia de la Premier. Su nombre es Jamie Vardy. Su equipo es el Leicester City. Y su efeméride es la de haber logrado marcar en diez jornadas consecutivas de Premier League, hazaña solo lograda por Van Nistelrooy.

Todo gracias a su, de momento, último tanto. Al tanto anotado ante el Newcastle United que sirvió a su equipo, a la actual revelación de la Liga de las islas, para abrir el luminoso ante las urracas. Con sus goles, doce en la presente temporada, el Leicester City está arriba en la tabla y luchando en puntos con los Manchester United, Man City y Arsenal.