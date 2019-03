Valverde: "No fue por cansancio, el Barça lo hizo bien en defensa"

CULPÓ A LA FALTA DE LLEGADA

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, cree que el FC Barcelona jugó mucho mejor en defensa y que a ellos les faltó más llegada. "Ha sido un partido bastante cerrado, no iba ni para un lado ni para otro, y eso a nosotros no nos conviene", afirmó el técnico, que aseugró que el cansancio no ha tenido nada que ver en la derrota.