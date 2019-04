Valerón, emocionado: "He decidido retirarme a final de temporada"

El futbolista grancanario Juan Carlos Valerón, de la UD Las Palmas, ha anunciado su retirada del fútbol a los 40 años, "en el momento justo", tras dieciséis temporadas y más de 400 partidos en Primera, y ha asegurado que se siente "muy feliz" por la decisión tomada.

"Este final ha sido como el de un cuento, no puedo pedir más", ha dicho, tras obtener la pasada temporada el ascenso a Primera y lograr un año después la permanencia en la máxima categoría con el equipo amarillo.

'El Flaco' ha estado arropado en su despedida por todos sus compañeros de la actual plantilla, cuerpo técnico, familiares y el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, el artífice de que hace tres veranos decidiera regresar a la isla con 38 años.

Valerón, tras indicar que ha recibido siempre el "cariño y respeto" tanto del actual cuerpo técnico como de sus compañeros, será a partir de la próxima temporada "capitán de honor" y "embajador", según ha informado el presidente del club.

La comparecencia de Valerón ante los medios de comunicación ha despertado una gran expectación, y el jugador, nada más tomar la palabra, no ha podido contener las lágrimas.

"Quiero darle las gracias primero a Dios, que es quien da sentido a todo lo que hago, así como a mis compañeros, técnicos, empleados del club, especialmente los que he tenido estos tres últimos años en la Unión Deportiva", ha indicado el de Arguineguín.

Sin apenas poder articular vocablo, Valerón ha dicho que sus compañeros le han hecho sentirse "especial" porque le han dado la ilusión de levantarse cada día para ir a entrenar. "Me han hecho sentir los tres años más bonitos de mi carrera, y ha sido un honor compartirlos con ellos", ha asegurado.

Valerón ha revelado que tenía pensado anunciar su decisión al término de la temporada, "sin hacer mucho ruido", pero sus compañeros lo convencieron para hacerlo antes, a falta de dos partidos por jugar, y rodeado de ellos.

"Estoy muy contento por todo lo que me ha pasado en el fútbol, y me gustaría que todo el mundo se sintiera bien, como yo me siento ahora", ha aseverado.