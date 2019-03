Unai Emery: "El partido del Levante es más importante que el del Mönchengladbach"

"El del Levante va a ser un partido difícil, con un rival que en su casa se quiere hacer fuerte, que es muy competitivo, que quiere dar un paso más, que creo que tiene plantilla para hacer una buena temporada y puede hacer un gran trabajo con su entrenador", advirtió Emery en rueda de prensa recogida por la web sevillista.

Para el choque en el Ciutat de València no estará Ever Banega, que "acaba de llegar ahora mismo" tras jugar el martes por la noche con su selección y no está en las condiciones para afrontar un partido que "requiere de muchísima concentración y trabajo".

"Es un jugador importante, pero la importancia queda reducida por el trabajo del grupo. No se le reserva para el martes, el partido del Levante para nosotros es mucho más importante que el del Borussia, porque la Liga es la que marca la regularidad y el de mañana es una final dentro de las 38 jornadas y para mí el único ahora. La Liga tiene que tener una prioridad en 38 jornadas", añadió al respecto.

Rami sigue de baja

Tampoco podrá contar con el defensa Adil Rami, una nueva baja en la defensa, a la que no da importancia porque "una plantilla se confecciona para estar preparados en circunstancias adversas". "El hecho de tener bajas no nos va a hacer parar y miramos hacia delante, para eso decidimos que se quedase Luismi, para eso decidimos firmar a Andreolli en el cierre de mercado y tenemos a Kolo, son tres efectivos", apuntó.

En cuanto a la delantera, recalcó que necesitarán a "todos" los atacantes para una temporada "larga y con muchas competiciones" y advirtiendo, tras la titularidad ante el Atlético de Fernando Llorente, que el del Levante "es un partido diferente" y que deben usar sus "recursos de forma diferente".

Inmobile, más integrado en el equipo

"Son tres delanteros diferentes y las variantes tácticas del sistema las vamos a utilizar buscando lo mejor en cada momento. Estamos trabajando en las dos variantes y lo que sí queremos es que el rendimiento en los dos sistemas seremos capaces de encontrarlo y que el equipo sea sólido", prosiguió.

De todos modos, el irundarra apuntó que al italiano Ciro Inmobile, con poca participación hasta ahora, le va "a más" dentro de su "proceso de adaptación", aunque será "el rendimiento" el que vaya a dar "más o menos opciones". "Estamos contentos con él y confiamos que ese rendimiento que hemos visto que va yendo a más en los partidos también esté", comentó.

Por último, Emery no despejó la duda entre Beto y Sergio Rico en la portería, un puesto donde quiere "dar la máxima confianza". "Lógicamente, el rendimiento es lo que más va a imperar en esa confianza. Hoy a día de hoy, tengo firmeza y confianza hacia los porteros para que den su mejor versión, y luego la participación de cada uno la iremos marcando en función de cómo veamos a los porteros y como sean los partidos", sentenció.