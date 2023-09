Última hora del caso Luis Rubiales en directo: el expresidente de la RFEF declarará hoy ante el juez

Desde el primer día hasta el último... Luis Rubiales no ha dejado de explicar la razón y el contexto en el que se dio el beso con Jennifer Hermoso.

- "Mis intenciones eran nobles y 100% no sexuales. Fue un acto conjunto mutuo. No hubo intención ni connotación sexual. Solo aprecio".

- "El significado del beso a Jenni habría sido exactamente el mismo que el de un beso a una de mis hijas. Entre amigos y familiares, eso es muy, muy común"

- "Jenni dijo que el beso era espontáneo, que era una anécdota, yo la he escuchado decirlo. ¿Si miente? No voy a responder a eso. En el vídeo del equipo en el autobús veo a un equipo que ha ganado el Mundial. Escucho lo de 'beso, beso', me llaman presi que es como me llaman mis amigos"...