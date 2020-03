La UEFA decide el futuro de la Eurocopa y del fútbol continental ante la pandemia de coronavirus

Este martes la UEFA decide en una reunión por videoconferencia el futuro del fútbol europeo. El máximo organismo del fútbol europeo busca poner en marcha medidas sobre las competiciones que rige y que se han visto suspendidas por la pandemia del coronavirus.

La UEFA tiene que decidir qué hacer con las ligas nacionales, la Champions League, la Europa League y, sobre todo, la Eurocopa, prevista para este verano. Cada país ha decidido unilateralmente qué hacer con su competición doméstica, así que la decisión que tome el organismo europeo necesitará el visto bueno de las autoridades locales.

Una de las opciones podría ser que las ligas nacionales no se de que no vuelvan a jugar esta temporada este año. Si la UEFA diera por finalizados los campeonatos domésticos, quedaría por decidir si se da por campeones a los actualides líderes y, por supuesto, si esa idea también implicaría a los descensos, clasifaciones europeos y un largo etc.

Pero, por encima de todo, la UEFA tiene qué decidir qué va a hacer con la Eurocopa, prevista para este verano y que se iba a jugar en varias sedes de todo el continente. Una opción que coge mucha fuerza es la de aplazarla par el próximo verano y jugarla en 2021. Eso sí, según adelantó Onda Cero, la UEFA no estaría dispuesta a perder dinero y pediría 300 millones a los clubes como compensación.