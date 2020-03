El virólogo Estanislao Nistal, sobre el coronavirus: "Las curvas cumplen lo que se esperaba de ellas, el dato es preocupante y previsible"

Estanislao Nistal, virólogo de la Universidad San Pablo CEU, ha participado en el Especial Informativo Coronavirus de Antena 3 Noticias. Sobre la evolución de la infección en España, el virólogo y profesor de Microbiología de Farmacia ha sido tajante: "Preocupante y previsible, las curvas cumplen lo que se esperaba de ellas".

Pero, ¿cómo evolucionará la enfermedad? Hoy la OMS ha alertado de que los pacientes curados aún pueden ser contagiosos durante dos semanas. Así lo ha reconocido Nistal: "El gran interrogante es el comportamiento del sistema inmune frente a este virus. No solo en los primeros momentos cuando nos infectamos, sino a la hora de producir una memoria frente a la infección. No sabemos cómo van a ser las protecciones primarias a la infección, si serán suficientes o harán falta una segunda o una tercera exposición".

Y es que aún tenemos muchas dudas con respecto al origen y el futuro del COVID-19: "No sabemos todavía cuál es el reservorio, qué animal originó todo este lío. No sabemos cómo se va a comportar en cuanto a la estacionalidad, cómo se comportará en el hemisferio sur, cómo volverá en otoño...".

A día de hoy es imposible hacer el test diagnóstico a todos los casos, reconoce Estanislao a Vicente Vallés: "No se están haciendo todas las pruebas que se necesitarían, evidentemente. En Madrid no hay suficientes equipos para hacer todos los diagnósticos. Ahora mismo se está dando prioridad a la gente con síntomas más graves, si no no llegaríamos a dar abasto".

La apuesta de Reino Unido, "una locura"

Sobre la apuesta de Reino Unido para tener el pico de la curva antes e inmunizar a la población: "Creo que la idea de Boris Johnson es tener al mayor número de personas inmunizadas para próximas infecciones. Me parece una locura lo que están plantenado, sobre todo cuando se pueden evitar todas esas muertes. Si dentro de tres semanas, el sistema sanitario inglés se derrumba, tendrán que pedir cuentas a este señor".

¿Estamos 'condenados' a este tipo de contagios en el futuro? "Tenemos experiencia con los coronavirus en este siglo. El SARS en 2003, etc... Todos los años se alerta y aquí lo tenemos. Esto va a pasar y seguimos sin estar preparados. En este caso en concreto los equipos que llevan trabajando en la vacuna son equipos que no se financiaron en su momento", ha dicho Estanislao.