Tomás Roncero: "Xavi tiene que respetar al ganador"

Muy feliz, por eso he entrado cantando el himno y con esta camiseta de hace dos años. Con la que empezó todo en la Liga de los récords, cuando marcamos 121 goles con Cristiano metiendo un golazo en el Camp Nou pidiendo calma y con Mourinho, al que tanto quiere Carme.

A Xavi hay que decirle que hay que respetar al ganador cuando es mejor. Hasta Carme ha dicho que el Madrid ha sido mejor. No cuesta nada decirlo. El Madrid no hace contras: el Madrid fabrica, construye, destruye, propone, dispone. Si hay que contraatacar, contraataca. Si hay que meter un gol de estrategia en un córner, lo mete. Tiene todos los registros. El Madrid se puede permitir que su estrella no tenga su mejor día, y gana 3-1. Otros, cuando su estrella no tiene su mejor día, palman 3-1. Es la diferencia. No tenemos dependencia de nadie. Tenemos gente en el banquillo: una de nuestras estrellas se llama Bale, y está lesionado. Sin embargo en ellos reaparecía una estrella que llevaba cuatro meses castigado, porque se le va

la boca de vez en cuando, y resulta que no ha hecho nada. Si eso fuera al revés, estaríamos diciendo de todo.

Lo que Xavi tiene que decir es: “El Madrid nos ha dado un baño en actitud y en juego”. Tenía razón Tebas: en el Bernabéu ha habido un homenaje al fútbol. Esa ha sido la gran verdad del Bernabéu: un homenaje estupendo. Al fútbol y al Madrid. ¿Pero qué falta de respeto era esa? ¡Si tenía que meter dos goles Messi, y resulta que no ha metido ni uno! ¿Iba el Madrid a ponerle una alfombra roja? No conocen el carácter competitivo de este equipo, que encima es campeón de Europa. Y empezando como ha empezado, 0-1. Eso es un puñetazo en el estómago que te deja sin aire. ¡Y cómo reaccionó el equipo! A lo grande.

¿Benzema? Un 10 no, un 10,5. Espectacular. ¿Isco? El campo se ha venido abajo. Si no es titular con la Selección española el próximo partido, que la gente reclame que le devuelvan el dinero de la entrada, porque Isco es ahora el centrocampista ofensivo, imaginativo, un mago con botas. ¿James? Espectacular. Ese chico se ha metido en faena. Lo que ha hecho Ancelotti es ponerse un nuevo reto. Ya ha conseguido la Décima y ahora tiene a cuatro centrocampistas de ataque poniéndose el mono de trabajo. Ese cuarteto (Modric, Kroos, James e Isco) es el póker de centrocampistas más completo de Europa. Con más calidad técnica, capacidad de creación, destrucción y recuperación. Y tenemos unos defensas que son la caña. Pepe, el que era el violento, mete golazos de cabeza, se besa el escudo y recuerda 10 para saber de dónde venimos. Y hace muy bien. Ramos viene de lesión y parece que no ha tenido una lesión nunca. Marcelo parecía el mejor extremo izquierdo del mundo. Carvajal, canterano y crack. Varane estaba en el banquillo, como Illarra y Khedira. Bale, lesionado. Jesé, que es el mejor jugador de futuro, estaba lesionado. Y Casillas... ¡bueno Casillas! Las dos paradas que ha hecho... bendito sea Dios. Eso es unidad, y el Bernabéu ha entendido. Ha vuelto a corear su nombre. El día que falle, al final del partido se lo dices. Pero hay que estar unidos. ¡Cómo ha respondido! Con grandeza en Liverpool y en el Clásico, como el porterazo que es. Y nos dejamos al mejor portero del Mundial en el banquillo.

¿Qué quiero decir con esta radiografía? Que el Madrid es el mejor equipo de Europa con diferencia. Por eso es el campeón. Se ha reseteado. Yo soy el primero que tenía dudas, como Álvaro Benito, pero se ha reconstruido a sí mismo de manera ejemplar. Y no va a parar. Lo siento por ellos, pero no va a parar. Tenían un equipo con un gran centro del campo y Luis Enrique (se nota que ha estado en el Madrid, ha sido generoso dándonos ventaja en la pizarra)... ¡saca a tres arriba! ‘¡Qué valiente soy!’ Y nosotros, con cuatro centrocampistas, hemos sido dueños del juego. Gracias, Luis. Estupendo. Los madridistas nos hemos ido a casa diciendo: “Toma, toma y toma”. E insisto: mi amigo Tebas tenía razón. El homenaje ha sido al Real

Madrid. Al más grande.