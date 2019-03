Tebas anuncia la creación de la Asociación de Clubes del Fútbol Femenino

El encuentro contó con representantes de clubes del fútbol femenino español, como Albert Soler, director de Deportes Profesionales del FC Barcelona, Juan Luis Fuentes, del área de Fútbol Femenino del Athletic Club, Lola Romero, presidenta del Atlético de Madrid Féminas y Pablo Mantilla, Director de la Fundación Valencia CF, entre otros.

La jornada sirvió además para hacer oficial el nombramiento de Pedro Malabia como nuevo gerente del Area de Fútbol Femenino de LaLiga. Malabia llega a la institución procedente del Valencia CF, donde desempeñaba el cargo de director general del Valencia CF Women.

Javier Tebas expuso la nueva estrategia de LaLiga en materia de fútbol femenino. "La Liga tiene ya una estrategia planteada en este asunto. No se pretende quitar competencias ni apartar a la Real Federación Española de Fútbol. Queremos que ellos sigan liderando este proyecto y nosotros empujar. Hemos creado un Area de Fútbol Femenino de LaLiga, aunque los clubes deben ser los máximos motores para desarrollar sus estructuras de trabajo", dijo.

La asociación recibirá apoyo económico de la Liga

Tebas indicó que la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino recibirá apoyo económico de la Liga. "Vamos a destinar una partida presupuestaria para que los clubes no tengan que poner ni un euro de su bolsillo. No haremos distinciones si son clubes de LaLiga o no", aseguró el presidente de la Liga.

Por otro lado, Javier Tebas adelantó otras iniciativas que se van a poner en marcha desde LaLiga. "Contaremos con los clubes de fútbol femenino para el proyecto internacional LFP World Challenge. Desde el nuevo departamento, se desarrollará un inventario de activos para intentar que entre nuestros patrocinadores crezca el interés por este sector y monitorizaremos las apuestas en el fútbol femenino. Es una competición muy tentadora para las mafias, así que vamos a controlarlo, queremos ser limpios siempre", manifestó.

Por último, el presidente de LaLiga adelantó que a finales de la temporada convocarán otro foro para examinar lo que han hecho. "Tenemos que conocer si nuestro planteamiento está funcionando", afirmó.