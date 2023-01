Tchouaméni pide perdón por irse a la NBA mientras el Real Madrid jugaba en Copa del Rey

Aurélien Tchouaméni, centrocampista francés del Real Madrid, ha pedido disculpas en sus redes sociales tras su viaje a París para presenciar en directo el partido de la NBA entre Chicago Bulls y Detroit Pistons a la misma hora que su club jugaba la Copa del Rey ante el Villarreal.

"Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho", escribió Tchouaméni en su cuenta oficial de Twitter.

El centrocampista galo, que ya se perdió la Supercopa de España en Arabia Saudí, fue baja en La Cerámica por una lesión muscular en un sóleo, que también le impedirá jugar el domingo en San Mamés ante el Athletic Club en LaLiga.

La bronca de Ancelotti a Rodrygo

No fue la única polémica de la noche. La imagen más comentada fue la de Carlo Ancelotti tras el primer gol de los blancos en La Cerámica, cuando se giró hacia su banquillo y dedicó unos gestos de reproche al brasileño Rodrygo Goes. Tras el choque explicó el técnico italiano que se debió a que su jugador no le saludó cuando fue sustituido.

En las imágenes captadas por Movistar Plus se observa al italiano levantar el dedo al jugador brasileño mientras éste se sentaba en el banquilo y decirle: "A mí tú me saludas".